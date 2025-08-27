Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 ailesi için geri sayım başladı. Lansman tarihi yaklaşırken, seriye dair modellere, özelliklere ve fiyatlara ilişkin sızıntılar teknoloji gündemini meşgul ediyor.

TAKVİM BELLİ OLDU

9 Eylül 2025: Apple’ın geleneksel Eylül etkinliği

12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması

19 Eylül: Küresel satış başlangıcı

Modellerin Türkiye'de ise Eylül sonu–Ekim başı döneminde raflarda olması bekleniyor. Milyonların beklediği iPhone 17'nin model ailesi ise şu şekilde;

iPhone 17

iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tasarım: Küçültülmüş kamera adası, daha dar Dynamic Island, titanyum/alüminyum gövde

Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

İşlemci: A18/A19; Pro’larda A19 Pro

Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

Kamera: 24 MP ön kamera; Pro’larda üçlü 48 MP arka sistem, 8× optik zoom, 8K video

Bağlantı/şarj: Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj

80 BİN TL'DEN BAŞLAYABİLİR

Analist notlarına göre seride genel bir fiyat artışı gündemde yer alırken Amerika'da iPhone 17 modeline göre 900-1600 dolar arasında satılacak. Türkiye'de ise vergiler ve kur etkisiyle serinin 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkabileceği öngörülüyor. Karşılaştırma için, iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL seviyesindeydi.