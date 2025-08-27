Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 ailesi için geri sayım başladı. Lansman tarihi yaklaşırken, seriye dair modellere, özelliklere ve fiyatlara ilişkin sızıntılar teknoloji gündemini meşgul ediyor.
TAKVİM BELLİ OLDU
9 Eylül 2025: Apple’ın geleneksel Eylül etkinliği
12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması
19 Eylül: Küresel satış başlangıcı
Modellerin Türkiye'de ise Eylül sonu–Ekim başı döneminde raflarda olması bekleniyor. Milyonların beklediği iPhone 17'nin model ailesi ise şu şekilde;
iPhone 17
iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tasarım: Küçültülmüş kamera adası, daha dar Dynamic Island, titanyum/alüminyum gövde
Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion
İşlemci: A18/A19; Pro’larda A19 Pro
Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)
Kamera: 24 MP ön kamera; Pro’larda üçlü 48 MP arka sistem, 8× optik zoom, 8K video
Bağlantı/şarj: Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj
80 BİN TL'DEN BAŞLAYABİLİR
Analist notlarına göre seride genel bir fiyat artışı gündemde yer alırken Amerika'da iPhone 17 modeline göre 900-1600 dolar arasında satılacak. Türkiye'de ise vergiler ve kur etkisiyle serinin 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkabileceği öngörülüyor. Karşılaştırma için, iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL seviyesindeydi.