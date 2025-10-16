Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, piyasaya çıktığı günden bu yana “kozmik turuncu” rengiyle büyük ilgi görmüştü. Ancak, kullanıcılar arasında hızla yayılan şikâyetler, bu modelin dikkat çekici renginin zamanla solup pembe tonlara dönüştüğünü ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADAN ŞİKAYET YAĞDI

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, iPhone 17 Pro Max’in turuncu renginin rose gold tonuna dönüştüğü görülüyor. Bazı kullanıcılar, bu değişimin cihazın özellikle çerçeve ve kamera çevresinde daha belirgin hale geldiğini aktardı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Uzmanlara göre renk değişiminin temel nedeni, alüminyum yüzeyde meydana gelen oksidasyon. Normal şartlarda Apple, bu tür kimyasal tepkimeleri engellemek için güçlü bir anodize koruma kaplaması kullanıyor. Ancak iddialara göre, bazı üretim partilerinde bu koruyucu katman tam olarak uygulanmadı.

Bu durum, alüminyumun hava ile tepkimeye girerek rengini zamanla değiştirmesine yol açıyor. Özellikle cihazın sık temas gören bölgelerinde, bu renk değişimi daha hızlı gözlemleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Sorun kısa sürede gündem olurken, Apple’dan konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Şirketin, iPhone 17 Pro Max’teki renk değişimi problemine dair herhangi bir geri çağırma veya onarım programı duyurmadığı belirtildi.

Bu, yeni Pro serisinde ortaya çıkan ilk sorun da değil. Daha önce bazı kullanıcılar, cihazlarının kamera camında çizik oluştuğunu bildirmişti.