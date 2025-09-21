Telefonların satışa çıkmasının hemen ardından sosyal medyada art arda şikâyetler paylaşıldı. Dubai’de bir kullanıcı, incelediği tüm Pro modellerinde aynı çiziklerin bulunduğunu aktardı. Bloomberg’in haberine göre New York, Hong Kong, Şanghay ve Londra’daki Apple mağazalarında sergilenen “derin mavi” Pro modellerinde yalnızca birkaç saat içinde gözle görülür çizikler oluştu. Siyah iPhone Air modellerinin de benzer şekilde çizilmeye yatkın olduğu belirtildi.

ALÜMİNYUM GÖVDE TARTIŞMASI

Uzmanlar, sorunlu noktanın Apple’ın yeni seride kullandığı anodize alüminyum gövde olduğunu ifade ediyor. 9to5Mac’in aktardığına göre, bu materyalin altındaki parlak gümüş renkli metal, küçük çiziklerin bile çıplak gözle çok daha belirgin şekilde fark edilmesine neden oluyor.

Alüminyum gövdenin dezavantajları tartışılırken, bazı avantajlarının da öne çıktığı belirtiliyor. Titanyum ve cam yüzeylere kıyasla daha dayanıklı olan bu malzemenin çatlama ve kırılmalara karşı koruma sağladığı, ayrıca cihazın ısı dağılımını iyileştirdiği ifade ediliyor.

APPLE’DAN ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Çizilme krizi sosyal medyada geniş yankı uyandırsa da bazı analistler sorunun abartıldığını düşünüyor. D.A. Davidson & Co.’dan Gil Luria, “Yeni iPhone lansmanlarında bu tür kaygılar her zaman olur. Apple sorunu çözerse etkisi kısa vadeli kalır” dedi. Wedbush Securities’ten Dan Ives ise tartışmayı “fazlasıyla büyütülmüş” olarak yorumladı ve iPhone 17 serisini “olağanüstü bir ürün” olarak değerlendirdi.