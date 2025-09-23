Özellikle 107 bin 999 lira fiyat etiketiyle satışa sunulan iPhone 17 Pro ve 119 bin 999 lira fiyat etiketiyle satışa sunulan iPhone 17 Pro Max modellerinde yaşanan bu sorun, Apple kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Daily Mail'in aktardığına göre; Hong Kong'dan bir kullanıcı, "Cosmic Orange" (Kozmik Turuncu) renkli telefonunun kenarında beyaz bir çizik oluştuğunu paylaşarak, “Daha telefonu yeni aldım, şimdiden çizik oluştu. Bu alüminyum bu kadar kolay çiziliyorsa, altındaki metalin ortaya çıkmasından endişeleniyorum. Bu bir premium üründen beklediğim şey değil.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu modelde, önceki nesillerde kullanılan titanyum yerine alüminyum malzeme tercih edilmiş olması, eleştirilerin odağında. @ViralBased adlı başka bir kullanıcı, “Çizikler özellikle Pro versiyonlarda yaygın çünkü Apple titanyumu bıraktı, alüminyum kullandı” diyerek durumu özetledi. Aynı gönderide Apple mağazalarının hasarlı cihazları değiştirmediği de iddia edildi.

Ontario, Kanada’daki bir kullanıcı ise yerel bir Apple Store’da teşhirdeki iPhone 17 Pro modellerinin birçoğunda çizikler gördüğünü belirtirken, Londra’dan bir Apple hayranı da mağazada sergilenen cihazlarda çiziklerin fark edildiğini dile getirdi. “Apple’ın kalite standartları düşüyor” yorumu dikkat çekti.

YouTube'da ünlü teknoloji içerik üreticisi JerryRigEverything ise yaptığı yıllık çizilme testinde, iPhone 17 Pro modellerinin özellikle arka kameralarının madeni para ve anahtarlara karşı dayanıksız olduğunu gösterdi. "Bu telefon çizilecek, bundan kaçış yok" diyen YouTuber, kullanıcıları koruyucu kılıf kullanmaya çağırdı.

“Scratchgate” olarak adlandırılan olay, sosyal medyada iPhone 17 Pro modellerine dair çizik şikayetlerinin adeta bir tsunami gibi yayılmasıyla ortaya çıktı. iPhone'un piyasaya sürülmesinden yalnızca 24 saat sonra bu terim kullanıcılar arasında hızla benimsendi. Pek çok kullanıcı, telefonlarını anahtar veya bozuk paralarla aynı cepte taşıdıktan sonra alüminyum gövdede oluşan çiziklerden şikâyetçi. Bu çizikler, özellikle canlı turuncu veya koyu mavi modellerde, altındaki gümüş renkli alüminyumun ortaya çıkmasıyla belirgin bir görsel fark yaratıyor.