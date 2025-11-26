Bir yatırımcının aldığı ilginç karar, kısa sürede kazanç sağladı. iPhone 17 almak yerine Apple hissesi satın almayı tercih eden vatandaş, yaklaşık 2,5 ayda 25 bin TL kar elde etti.

Yatırımcı, teknolojiye ilgi duymasına rağmen cihaz yerine hisse almayı seçtiğini belirterek, hisse fiyatlarındaki yükselişin kısa sürede ciddi kazanç sağladığını söyledi. Uzmanlar, bu tür kararların risk içerdiğine dikkat çekerken, uzun vadeli yatırımın önemini vurguluyor.

Bu olay, teknoloji meraklıları ve yatırımcılar arasında kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

'BU PARAYI VERMEK SAÇMA' DEMİŞTİ

Bir vatandaş, iPhone 17 için biriktirdiği parayla Apple hissesi aldı. Vatandaş yaptığı işi şöyle anlattı:

"Bakalım seneye pişman olacak mıyım yoksa 2 tane 18 pro parası mı kazanacağım? Bu devirde iPhone'a para vermek saçma."