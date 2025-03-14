Apple'dan 300 milyondan fazla kullanıcıyı sevindirecek bir özellik geldi. Sessiz sedasız eklediği bu özellik sayesinde yeni şarkıları bulmak ve hepsini aynı yerde tutmak isteyenler için kolaylaştırıcı bir özellik.

Shazam'ın son sürümüyle birlikte iPhone kullanıcıları, iOS kontrol merkezindeki müzikleri tanımlayıp doğrudan Spotify veya Apple Music'teki çalma listelerine ekleyebilecek.

Shazam güncellemesin dair bu açıklama yapıldı:

"Şarkıları Apple Music ve Spotify ile senkronize etmeyi her zamankinden daha iyi hale getirdik. Shazam artık Kontrol Merkezi, Siri ve Kısayollar'daki Müzik Tanıma aracılığıyla bulunan şarkıları Apple Music veya Spotify'daki 'Shazam Parçalarım' çalma listelerinize ekleyecek."

Bu özellik, bir parçayı cihazınıza kaydetmek için Shazam uygulamasını açmanıza bile gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Ve bu özelliği kendiniz için kullanmak, kolayca bulunabilen bir ayarı etkinleştirmek kadar basittir.