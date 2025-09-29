Bundan 14 yıl önce, iPhone 4 alabilmek için böbreklerinden birini satan Çinli gencin hikayesi, bugünkü yaşam mücadelesiyle yeniden dünya gündemine oturdu.

O zamanlar 17 yaşında olan Wang Shangkun, şimdi 31 yaşında, çalışamaz durumda, kalıcı engelli ve hayatının sonuna kadar diyalize bağlı yaşamak zorunda. Bu durum, anlık bir heves ve toplumsal baskının yol açtığı trajedinin en acı kanıtı niteliğinde.

Statü uğruna gözünü kararttı

2011 yılında iPhone 4, tüm dünyada olduğu gibi Çin'de de gençler için bir modernlik ve statü sembolüydü. Anhui eyaletinde fakir bir ailenin çocuğu olan 17 yaşındaki Wang da bu akıma kapılmıştı.

Sosyal medyada gördüğü "İki böbreğe ihtiyacın yok, birini parayla takas et" mesajına inanarak, ailesinden gizli bir şekilde organ mafyasıyla temasa geçti.

Güvenli olmayan bir ortamda yasa dışı bir ameliyatla böbreğini 20.000 yuana (o dönem yaklaşık 3.000 dolar) satan Wang, eline geçen parayla hayalini kurduğu iPhone 4 ve iPad 2'yi satın alarak evine döndü.

"Anne, böbreğimi sattım"

Oğlunun elindeki son model cihazlardan şüphelenen annesi, gerçeği öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı.

Ameliyatın yapıldığı sağlıksız koşullar nedeniyle Wang'ın vücudu kısa sürede enfeksiyon kaptı ve kalan tek böbreği de iflas etti. Acilen hastaneye kaldırılan gencin hayatı, o günden sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı.

Gelen tazminat kaderini değiştirmedi

2012 yılında Çin polisi organ kaçakçılığı şebekesini çökertti ve mahkeme, ailenin 1.48 milyon yuan tazminat almasına karar verdi. Ancak bu para, Wang'ın sağlığını geri getiremedi.

Şu anda 31 yaşında olan ve 3. seviye engelli sayılan Wang, düzenli olarak diyalize giriyor, çalışamıyor ve sosyal hayattan tamamen kopmuş durumda. Verdiği bir demeçte, o günkü kararının hayatının "en büyük pişmanlığı" olduğunu belirterek, "Başkalarından aşağı kalmamak için hayatımı mahvettim" dedi.

Yeni iPhone'lar ve aynı baskı

Wang'ın hikayesinin yeniden gündeme gelmesi, yeni iPhone modellerinin (iPhone 17 Pro gibi) yine birer statü sembolü olarak görüldüğü bir döneme denk geldi. Özellikle Asya ülkelerinde, gençler son model telefona sahip olabilmek için tıpkı Wang gibi kendilerini mali ve manevi olarak zorluyor.

Wang'ın hikayesi, anlık bir hevesin ve toplumsal baskının, geri alınamaz bir pişmanlığa ve ömür boyu sürecek bir bedele nasıl dönüşebileceğinin en acı kanıtı olarak yeniden gündemde.