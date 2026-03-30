

Apple’ın dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan akıllı telefonu iPhone, kullanıcıların özel mesajlarını, fotoğraflarını ve kritik bilgilerini çalabilecek son derece sofistike bir casus yazılım tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Daha önce yalnızca devlet kurumları ve üst düzey istihbarat servislerinin kullandığı bu tür tehlikeli dijital araçların artık siber suç örgütlerinin eline geçmesi, mobil güvenlik alanında ciddi bir alarm yaratıyor.

İKİ YENİ HACK ARACI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik araştırmaları kapsamında, Google, iVerify ve Lookout ekipleri, iPhone’un mevcut güvenlik açıklarını hedef alan iki yeni hack aracını tespit ettiklerini açıkladı. Bunlardan ilki, ABD hükümeti için özel olarak geliştirilmiş olan Coruna, ikincisi ise Rusya merkezli ve “su birikintisi saldırıları” yöntemiyle Ukraynalı haber ve hükümet sitelerini hedef alan DarkSword olarak bildirildi.

Basında çıkan haberlere göre, bu casus yazılımın ABD hükümeti için savunma teknolojileri şirketi L3Harris tarafından tasarlandığı iddia ediliyor.

TIKLAMADAN CİHAZA SIZIYOR

Yeni nesil casus yazılımlar, kullanıcıların şüpheli bir linke tıklamasına ya da dosya indirmesine gerek kalmadan, sadece enfekte olmuş web sitelerini ziyaret etmeleriyle cihazlara gizlice bulaşabiliyor.

Özellikle DarkSword’un iMessage, WhatsApp ve Telegram mesajları, konum bilgisi, rehber, arama geçmişi, WiFi ayarları, tarayıcı geçmişi ve çerezler gibi çok geniş çaplı veri erişimine sahip olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, DarkSword’un tehlikeli kodunun kopyalanarak başka hedeflerde de kullanılabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

APPLE'DAN BEKLEENEN AÇIKLAMA GELDİ

Küresel çapta yankı uyandıran bu gelişmenin ardından Apple, konuya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, tespit edilen güvenlik açıklarının son iOS güncellemeleriyle tamamen kapatıldığını, Safari tarayıcısının zararlı URL’leri otomatik olarak engellediğini ve eski cihazlar için acil güncellemeler yayınlandığını duyurdu.

Apple sözcüsü, cihazların “çok katmanlı güvenlik” ile korunduğunu ve dünya genelindeki güvenlik ekiplerinin kullanıcı verilerini korumak için sürekli çalıştığını belirtti.