Apple kullanıcılarına, kişisel verilerini korumak amacıyla iPhone’larındaki 3 varsayılan ayarı devre dışı bırakmaları konusunda tavsiye verildi. Teknoloji uzmanları otomatik Wi-Fi, konum servisleri ve izleme özelliklerinin sürekli açık olmasının, siber suçluların bu ayarları kötüye kullanarak kullanıcıların bilgilerine erişmelerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Wi-Fi ayarını sürekli açık tutmak zararsız gibi görünebilir ancak iPhone’lar bağlı olmadığı zaman bile çevredeki ağları sürekli tarar. Güvenliksiz ya da kötü amaçlı bir ağ tespit edildiğinde cihaz otomatik olarak bu ağa bağlanabilir. Bu durum, "kötü ikiz" saldırısı olarak bilinen siber saldırı türüne zemin hazırlarken, burada bilgisayar korsanları gerçek Wi-Fi ağlarını taklit ederek kullanıcının kişisel bilgilerine erişebilir. Kullanıcılar farkında olmadan, sosyal güvenlik numaraları, kredi kartı bilgileri ve giriş bilgileri gibi hassas verilerini çalınabilir hale getirmiş olurlar.

KONUM SARVİSLERİNİN AÇIK OLMASI DA RİSK TAŞIYOR

Konum servisleri de benzer şekilde risk oluştururken, birçok iPhone uygulaması, kullanıcıların konumlarını sürekli olarak takip ediyor ve bazıları, kullanıcıların izni olmadan bu verileri toplayabiliyor. Haritalar ya da hava durumu gibi bazı uygulamalar konum bilgilerine ihtiyaç duysa da, diğerleri gereksiz veriler toplayarak kullanıcıyı riske atabiliyor. İşte bu yüzden konum servislerini sınırlamak, yetkisiz erişimi engelleyebilir ve dijital tehditleri azaltabilir.

UYGULAMA İZLEME ALANINA DİKKAT

Uygulama izleme de dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli alan. Birçok uygulama, kullanıcının etkinliklerini takip ederek hedefli reklamlar sunmak veya verileri üçüncü şahıslara satmak amacıyla izleme yapar. Apple, kullanıcılara bu izlemeyi kontrol etme imkanı tanıyan "Uygulama İzleme Şeffaflığı" özelliğini sundu ancak bu ayarı devre dışı bırakarak, uygulamaların kişisel verileri toplamasını engelleyebilirler.