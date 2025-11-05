Apple, iOS 26.2 güncellemesiyle deprem uyarıları konusunda yeni bir adım atıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte "Gelişmiş Güvenlik Uyarıları" özelliği getirilirken, kullanıcılar deprem ve acil tehditler konusunda daha hızlı ve etkili şekilde bilgilendirilecek.

KONUM PAYLAŞIMINA DA OLANAK TANIYOR

Ayarlar menüsünde "Bildirimler" sekmesi altında yer alan bu özellik sayesinde, kullanıcılar bulundukları bölgeye özel uyarıları kişiselleştirebilecek.

Ayrıca Apple, bu sistemin daha doğru çalışması için kullanıcının yaklaşık konumunu paylaşmasına da olanak tanıyor.

DEPREM ANINDA BİLDİRİM GELECEK

Apple’ın bu adımı, mevcut Acil Durum Bildirimleri sisteminin üzerine inşa ediliyor.

Android cihazlarda benzer bir altyapı yıllardır kullanılıyor ve bu sayede birçok kişinin hayatı kurtuldu.

Apple da benzer şekilde, deprem anında kritik saniyeleri kazandırmayı hedefliyor.

ÖZEL BİLDİRİM SESİ FARKLI OLACAK

iOS 26.2 ile ayrıca bu özelliğe özel bir bildirim sesi de bulunacak. Kullanıcılar deprem bildirimlerini bu yeni özel bildirim sesiyle alacaklar.

Böylece kullanıcılar, deprem veya diğer acil durum bildirimlerini anında fark edebilecek.

Sistemin Türkiye’deki kullanılabilirliğine dair henüz net bir bilgi yok.