Borussia Dortmund'da ilk 11'deki yerini kaybeden ve Şampiyonlar Ligi'ne adı bildirilmeyen Salih Özcan ile kulüp arasında bağlar koptu. Bu sezon 4 maçta 21 dakika süre alabilen milli futbolcu ile yollar ayrılıyor.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre Borussia Dortmund, Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Salih Özcan ile yeni kontrat imzalamayacak.
KÖLN YENİDEN ALMAK İSTİYOR
Özcan'ın takımdan ayrılmasını isteyen Alman ekibi, devre arasında uygun teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine izin verecek.
Oynamamasına rağmen profesyonel tavırlarında değişiklik olmayan Salih Özcan'ı Alman takımları yakından izliyor. 27 yaşındaki futbolcunun eski takımı Köln, Salih Özcan'ı yeniden kadroya katmak istiyor.
Borussia Dortmund, 2022 yılında Salih Özcan'ı 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Salih Özcan, Dortmund'da 88 maça çıkarken 2 asist yaptı.