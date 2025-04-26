İPSALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İPSALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/92 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan "Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)" davasında; 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun6446 sayılı Kanun'un "Taşınmaz Temini İşlemleri" başlıklı 19. maddesinin 2. fıkrası elektrik dağıtım faaliyetinde ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için kamu yararı kararı alındığından;

Edirne İli, İpsala İlçesi, Sarpdere Köyü 115 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazda 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden taşınmazın 44,62 m2'lik trafo yeri mülkiyeti kamulaştırma bedelinin tespiti ile 2942 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt ve tesciline karar verilmesi davası açılmıştır.

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini idari yargıdaiptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir,

2-Husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilecektir,

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İpsala Şubesi'ne yatırılacaktır,

5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

Keyfiyet 2942 Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca duyurulur. 21/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02212342