ABB’nin 2021–2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin davada 5’i tutuklu 14 sanık ilk duruşmada savunma yaptı. Sanıklar, iddianamenin hatalı bilirkişi raporuna dayandığını savundu. Duruşmada tutuklu sanıklar eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, organizasyon şirketi ortakları Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren savunma yaptı.

ABB çalışanı Alp Aykut Çıngır bazı konserlerin iptal edildiğini vurguladı. Avukatı da “Bilirkişi raporunda sanki konser yapılmış ve ödeme yapılmış gibi değerlendirme var. Oysa iptal edilen konserler nedeniyle kamu zararı oluşmamıştır” dedi ve yeni bilirkişi raporu talep etti.

ZARAR DEĞİL FAYDA

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt da “İşimizi iyi yaptığımız için yargılanıyoruz. Konserlere 100-150 bin kişi geliyordu. Burada büyük bir kamu faydası var, zarar değil” dedi.