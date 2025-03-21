Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
'SORUMLULAR ADALET KARŞISINA ÇIKARILACAKTIR'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.