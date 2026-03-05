CIA ve Mossad'ın KCK'nın İran kolu olan PJAK terör örgütünü İran'a karşı kullanma planının ABD basınında geniş yer bulmasının ardından, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) açıklama geldi.

IKBY Başbakanlık ofisi 'tek bir Iraklı Kürt dahi sınırı geçmediğini" vurguladı ve habelerin "asılsız" olduğunu aktardı. Bu açıklama, Trump'ın IKBY ile telefon görüşmesinden hemen sonra geldi.

Bu açıklama, PJAK'ın yönettiği İran'daki 6 ayrılıkçı örgütün koalisyon kurduğunu açıklaması ve eylemlere hazır olduğunu söylemesinin ardından geldi.

PJAK'ın koalisyonu saldırıya hazır olduğunu duyururken, IKBY Irak'ı savaşa sokmak istemediğini duyurdu. Trump ve Netanyahu'nun planı, bu çatlağa takıldı.

NETANYAHU PLANLADI, TRUMP ANLATTI

Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Pazar günü IKBY liderleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bafel Talabani'nin açıklamasına göre görüşmede İran'daki savaş konuşuldu. Görüşme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fikriydi.

İran'a saldırı ve rejim değişikliği konusunda “ısrarcı” olan Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmede ilk olarak Kürtlerin bölgede kullanılmasını savundu.

Axios'a konuşan bir yetkili “Trump ile saatlerce süren ilk görüşmesinde, Netanyahu her şeyi planlamış gibi görünüyordu” dedi.

Yetkili “Netanyahu İran'da halefi belirlemişti. Kürtleri de planlamıştı: Orada-burada iki-üç Kürt grubu var. Onlar ayaklanacak” diye ekledi.

Bu görüşmelerden hemen sonra, 22 Şubat'ta PJAK önderliğinde 6 ayrılıkçı örgüt koalisyon kurdu ve savaş hazırlığına başladı.

Bafel Talabani ise Salı günü düzenlenen parti toplantısında Trump'ın “mevcut savaşta ABD'nin hedeflerini netleştirdiğini” söyledi.

Daha sonra yapılan açıklamada IKBY, Irak'ı savaşa sokmak istemediğini oldukça net bir şekilde belirtti.

CIA/MOSSAD PLANLARI BARZANİ'YE TAKILDI

Axios, PJAK'ın Mossad ve CIA tarafından savaşa hazırlandığını açıkça ifade etti. İran'a ayak basmaktan çekinen İsrail ve ABD, Kürtleri piyade olarak kullanmak istediğinin sinyalini verdi.

IKBY başkanı Neçirvan Barzani ise “vatandaşlarımızın hayatlarını ve güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir çatışma veya askeri gerginliğin parçası olmamalı” diye konuştu.

Barzani “Kürdistan Bölgesi'nin toprak bütünlüğünü ve anayasal kazanımlarımızı korumak, ancak Kürdistan'daki tüm siyasi güçlerin ve bileşenlerin birliği, uyumu ve ortak ulusal sorumluluğu ile sağlanabilir” diye ekledi.

ABD, PJAK koalisyonunun İran'a karşı yeterli olacağını düşünmüyor. Axios'a göre bu gruplar mühimmat ve eğitim olarak ancak yem olarak kullanılabilecek gruplar.

Irak'ın savaşa girmeyi reddetmesi, İsrail ve ABD planlarının önünde büyük bir engele dönüştü.