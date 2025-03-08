Irak’ın 2028 yılı itibarıyla enerji konusunda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye ulaşmasının beklendiğini söyleyen Avvadi, bu hedef doğrultusunda dışarıdan gaz ithalatına olan ihtiyacın sona ermesinin planlandığını ifade etti. Ayrıca, Irak’a enerji konusunda herhangi bir ABD yaptırımı ya da baskısı uygulanmadığının altını çizen Avvadi, ülkesinin Haşdi Şabi veya güvenlik kurumlarının feshedilmesiyle ilgili de hiçbir ülkeden resmi bir bildirim almadığını belirtti.

İran Gazı ve ABD Muafiyeti

Irak, İran’dan günlük 50 milyon metreküp gaz ithal etmekte ve bu miktar, İran’ın toplam gaz üretiminin üçte birine denk geliyor. Avvadi, ABD'nin İran gazı için uyguladığı muafiyetin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda Irak hükümetinin farklı olasılıkları incelediğini ve bu konuda gerekli adımları atmaya hazır olduklarını söyledi. Irak’ın, enerji güvenliği ve bağımsızlık hedefleri doğrultusunda bu meseleye dikkatle yaklaşmaya devam edeceği vurgulandı.

Necef Havalimanı’na ABD Uçaklarının İnişi

Avvadi, son günlerde Necef Havalimanı'na iniş yapan ABD uçaklarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. ABD uçaklarının, Irak hükümetinin, Dışişleri Bakanlığı ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından bilindiğini belirten Avvadi, söz konusu uçuşların ABD Büyükelçiliği'nin resmi ziyaretinin bir parçası olduğunu söyledi. Uçakların, keşif amaçlı bir heyet taşıdığını ve bu heyetin güzergahı inceledikten sonra Necef Havalimanı’na ulaştığını ifade etti.