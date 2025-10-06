Un İhracatçıları Irak ambargosundan şikâyet ederek hedeflerinin tehlikede olduğunu açıkladı. 2023 yılında 3.6 milyon tonluk ihracatla 1.5 milyar dolarlık gelir elde eden un ihracatçıları, 2024 ve 2025 yıllarına 4 milyon ton ihracat ve 1.9 milyar dolar gelir hedefiyle başlamıştı.

Ancak sektör, Irak’ın Türkiye’den yapılan un ithalatına yönelik uygulamaya koyduğu ek vergiler ve TIR başına alınan ilave ücretler nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.

Dünya Gazetesi'nden Ferit Parlak'ın haberine göre, sektör temsilcileri, bu uygulamayı “keyfi ambargo” olarak nitelendiriyor ve sorunun çözüme kavuşmaması halinde yıl sonu itibarıyla toplam un ihracatının 2.5 milyon tonun altına düşebileceği uyarısında bulunuyor.

"RESMİ OLMAYAN AMBARGO"

Un ihracatçısı ve sektör temsilcisi Erhan Çakmak, Irak'ta Türk TIR’larından ton başına alınan ek ödeme, resmi olmayan bir ambargoya dönüştüğünü belirtti. Bu durumun sektörü ciddi şekilde zorladığını söyleyen Çakmak, devlet yetkilileriyle temasta olduklarını ancak şimdiye kadar somut bir adım atılamadığını söyledi.

IRAK-TÜRKİYE TİVARİ İLİŞKİLER

Türkiye, Irak’ın toprak bütünlüğüne destek verirken iki ülke arasında son yıllarda ticari ve diplomatik temaslar devam ediyor.

Türkiye, Irak’ın en büyük ihracatçı ülkelerinden biri konumunda bulunurken, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 15 milyar doları aştı. Taraflar, bu rakamı 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflerken un ihracatından yaşanan kriz belirtilen hedefe ulaşamayı engelleyebilir.