2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Futbol Milli Takımı, turnuva hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Tahran'dan havayolu ile saat 13.40'ta Antalya Havalimanı'na gelen İran kafilesi, dış hatlar terminalinden polis ve güvenlik personeli gözetiminde ayrıldı. Kendilerini taşıyan otobüse binen İran Milli Takımı oyuncu ve teknik heyeti, polis korteji eşliğinde kamp yapacakları otele hareket etti.

İran Milli Takımı yaklaşık 2 haftalık kamp sürecinde ABD için vize işlemlerini de gerçekleştirecek. 29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı oynayacak.