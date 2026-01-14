ABD Başkanı'nın operasyon tehditlerinden sonra İran'ın etrafındaki hareketlilik, Ayetullah Ali Hamaney rejimini endişelendirmeye başladı.

Bölgede dikkatler Washington'ın alacağı olası bir operasyon kararına odaklanmışken İran, komşu ülkelere tehditkar bir mesaj gönderdi.

İran hükümeti, "Washington'ın ülkeye saldırması halinde Türkiye, Katar, Suudi Arabistan'daki ABD üslerinin meşru hedef olacağını" duyurdu.

Günler öncesinden füze şehirlerini en yüksek alarm durumunu geçiren İran, İsrail'in de hedefte olacağını belirtti.

İRAN'A SALDIRI KOLAY OLMAYACAK

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün iki ayrı kez İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon üzerinden görüştü.

İkilinin ele aldığı konular bilinmiyor, ancak ABD'nin olası bir saldırısının konuşulduğu tahmin ediliyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Suudi Arabistan ve Katar gibi körfez ülkeleri, Trump'ı İran'a saldırmak konusunda uyardı.

Körfez ülkeleri, İran'a yapılacak bir saldırının Orta Doğu'yu olası bir kaosa sürükleyebileceğini belirtti. İran'ın askeri olarak yenilmesinin Venezuela'ya göre daha zor olacağı vurgulandı.

ABD varlıklarının önemli bir kısmının da Venezuela'da konuşlanmış olması, ABD'nin saldırı ve karşı saldırıya karşı savunma kapasitesini sınırlıyor.

Uzmanlar İran'ın bir karşı saldırısının, savunma sistemlerinin hazır olmamasından dolayı ağır sonuçları olabileceğini belirtiyor.