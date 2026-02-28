İsrail ordusu, İran'ın batısında Tahran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı, "ordu unsurlarının tüm bölgelerde saldırı operasyonlarına hazırlıklı olarak ileri savunma pozisyonunda konuşlandığı" belirtildi.

İsrail'in saldırılarına devam edeceği tehdidinde bulunulan açıklamada, savaş uçaklarının istihbarat verilerine dayalı olarak İran'da saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

Irak’ın farklı noktalarında gökyüzünde alçak irtifada ve yüksek hızla ilerleyen füzelere ait görüntüler ortaya çıktı.

Görgü tanıkları ve bölge sakinleri, motor seslerini kayda alırken, amatör kameralara yansıyan görüntülerde seyir füzelerinin tipik uçuş profili dikkat çekti.

Radar ve hava savunma sistemlerinden kaçınmak için araziye yakın seyreden füzelerin, vadiler ile açık araziler üzerinden ilerlediği görüldü