ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı değerlendirmede, “İran'a giden çok sayıda gemimiz var, her ihtimale karşı o yöne giden büyük bir filomuz var. Ne olacağını göreceğiz. Büyük bir güç. İran'a doğru giden büyük bir gücümüz var.” ifadelerini kullandı.

“YERYÜZÜNDEN SİLİNMESİ” TALİMATI VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın “kendisine yönelik suikast tehditlerini” hayata geçirmeye kalkışması durumunda “onların yeryüzünden silinmesi” için “çok kesin talimatlar” verdiğini daha önce dile getirmişti. Trump, ikinci kez göreve gelişinin ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD’nin iç ve dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

İran’ın kendisine yönelik suikast tehditlerini gerçekleştirme ihtimalini ele alan Trump, “Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım.” demişti. Bu konuda son derece net talimatlar verdiğini vurgulayan Trump, “Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler.” şeklinde konuşmuştu. Trump ayrıca, İran’dan gelen suikast tehditlerine karşı yeterli tepki gösterilmediğini savunarak eski ABD Başkanı Joe Biden’ı da eleştirmişti.

“MİNNESOTA’DA İSYAN YASASI’NA ŞİMDİLİK GEREK YOK”

Trump, göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle protestoların yaşandığı Minnesota eyaletinde gündeme gelen İsyan Yasası hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu yasaya “şimdilik ihtiyaç olmadığını” belirten Trump, gerekli görülmesi halinde yasayı devreye sokabileceğini ifade etmişti. Trump, İsyan Yasası’nın yürürlüğe konulmasının “mahkeme sistemini baypas edeceğini” ve “hayatı çok daha kolaylaştıracağını” dile getirmişti.