Orta Doğu’da haftalardır süren gerilim yerini sıcak çatışmaya bıraktı. ABD ve İsrail, bugün itibarıyla İran’daki stratejik hedefleri etkisiz hale getirmek amacıyla kapsamlı bir hava operasyonu için düğmeye bastı.

Saldırı haberlerinin gelmesiyle eş zamanlı olarak, Irak hava sahası üzerinden İran yönüne seyreden çok sayıda füze görüntüleri ortaya çıktı.

Irak’ın çeşitli bölgelerinde kaydedilen amatör kamera kayıtlarında, alçak irtifada ilerleyen seyir füzelerinin (Cruise Missile) karakteristik uçuş profilleri net bir şekilde seçiliyor. Radara yakalanmamak ve hava savunma sistemlerini atlatmak amacıyla vadileri ve yer yüzeyine yakın rotaları tercih eden füzelerin, motor sesleri bölge halkı tarafından kaydedildi.

TOMAHAWK TERCİHİNİN NEDENİ BELLİ OLDU

Askeri uzmanlar, görüntülenen mühimmatın menzil ve uçuş karakteristiği bakımından ABD envanterinin temel taşlarından olan Tomahawk Seyir Füzesi olduğunu değerlendiriyor. Genellikle destroyer ve denizaltı gibi deniz platformlarından fırlatılan bu füzelerin, hedefe hassas yönelim kabiliyetleri nedeniyle seçildiği belirtiliyor.

TOMAHAVK FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Modern savaş doktrinlerinde "ilk vuruş" silahı olarak kabul edilen Tomahawk seyir füzesi, yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti ve gelişmiş seyrüsefer sistemleriyle öne çıkıyor.

TERCOM sayesinde hedefini metre hassasiyetiyle imha edebilen bu mühimmat, radarlara yakalanmamak için yeryüzü şekillerini takip ederek çok alçak irtifada uçuş gerçekleştirir.

Versiyonuna bağlı olarak 1.300 ile 2.500 kilometre arasındaki menzillere ulaşabilen füze, su üstü savaş gemileri olan destroyer ve kruvazörlerin yanı sıra denizaltılardaki dikey fırlatma tüplerinden de ateşlenebilmektedir.

450 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Ses hızının hemen altında, yaklaşık 880 km/s hızla seyreden Tomahawk, yaklaşık 450 kilogram ağırlığında yüksek patlayıcı konvansiyonel veya zırh delici harp başlığı taşıma kapasitesine sahip.