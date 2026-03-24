ABD basınında yer alan haberlere göre, Pentagon, ABD ordusunun seçkin birliklerinden 82’nci Hava İndirme Tümeni’ne bağlı bir tugay muharebe timini İran’a yönelik operasyonlara destek amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırmayı planlıyor.

ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, yaklaşık 3 bin askerden oluşan birliğin sevkine ilişkin yazılı emrin önümüzdeki saatlerde verilmesinin beklendiği belirtildi.

82’nci Hava İndirme Tümeni’ne bağlı tugayın, ABD ordusunun acil müdahale gücü olarak görev yaptığı ve 24 saatten kısa sürede dünyanın herhangi bir bölgesine konuşlandırılabildiği ifade edildi. Birliğin, düşman ya da çatışma altındaki bölgelere paraşütle inerek havaalanlarını ve kritik alanları güvence altına alma üzerine eğitim aldığı aktarıldı. Yetkililer, tugayın tümen karargâhıyla birlikte konuşlandırılacağını kaydetti.

Öte yandan, İran’a doğrudan kara kuvveti gönderilmesine ilişkin nihai bir kararın henüz alınmadığı vurgulandı. Ancak 82’nci Hava İndirme birliklerinin hareketliliğinin, ABD Başkanı Donald Trump için Hürmüz Boğazı’nı güç kullanarak yeniden açma, İran’ın stratejik adalarını ya da kıyı bölgelerini ele geçirme veya yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmeye yönelik bir operasyon seçeneğini gündeme getirebileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, The New York Times gazetesinin daha önce Trump yönetiminin İran operasyonları kapsamında 82’nci Hava İndirme Tümeni’nin gönderilmesini değerlendirdiğini yazdığı hatırlatıldı.