ABD ve İran arasındaki olası bir savaşı önlemeyi amaçlayan nükleer müzakerelerin ikinci turunun önümüzdeki Salı günü Cenevre’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Başkan Trump diplomatik bir çözüm tercih ettiğini belirtmesine rağmen Körfez bölgesine ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndererek askeri yığınağı artırma talimatı verdi.

Trump sürece dair "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen sefer olduğu gibi çok sert bir karşılık vermek zorunda kalacağız" ifadesini kullandı.

HEYETLERDE KİMLER OLACAK?

ABD müzakere heyetinde kıdemli danışman Jared Kushner ile Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff yer alırken İran delegasyonuna Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderlik edecek.

Görüşmelere taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi de katılım sağlayacak.

Diplomatik trafik Steve Witkoff’un Ummanlı mevkidaşına İranlılara iletilmek üzere çeşitli mesajlar vermesiyle hız kazandı.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ DİPLOMATİK HATTI GERDİ

Umman tarafı bu görüşmelere dayanarak hazırladığı belgeyi Maskat ziyareti sırasında İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’ye sundu.

Laricani, ABD taleplerini içeren bir belgeyi aldığını canlı yayında duyurdu. Trump yapılacak herhangi bir anlaşmanın ülkede sıfır uranyum zenginleştirmesi şartını içermesi gerektiğini vurguladı.

İranlıların görüşme isteğine rağmen nükleer program konusunda somut adım atmadıklarını savunan Trump rejim değişikliği ihtimali için "Bu gerçekleşebilecek en iyi şey gibi görünüyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise konuya dair yorum yapmayı reddetti.