İran ile ABD'li yetkililer Umman’da kritik görüşmeler yürütürken, Tahran yönetiminden askeri gövde gösterisi geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ülkenin en gelişmiş uzun menzilli balistik füzesi olan Khorramshahr-4’ü stratejik bir üsse konuşlandırarak resmen muharebe görevine soktu.

2 BİN KİLOMETRE MENZİLİ BULUNUYOR

İran devlet televizyonu PressTV tarafından duyurulan gelişme, füzenin İran savunma doktrinine tam entegre edildiğini kanıtlıyor. "Khorramshahr-4" teknik özellikleriyle bölgedeki askeri dengeleri sarsacak nitelikte.

Menzil 2.000 kilometre olan balistik füzenin taşıma kapasitesi 1.500 kilogram ağırlığında ve yüksek patlayıcı savaş başlığına sahip olduğu belirtildi.

Füze hamlesi, ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Umman’da bir araya geldiği kritik bir döneme denk geldi. Masada nükleer programın geleceği tartışılırken, Washington ve Tahran hattından sert açıklamalar yükseliyor.

TRUMP'TAN TEHDİT AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik baskıyı artırarak bölgeye "büyük bir donanmanın" ilerlediğini duyurdu. Trump, Tahran’ın nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeyi içeren "adil ve eşitlikçi" bir anlaşmayı imzalamasını umduğunu belirtirken, aksi bir senaryo için sert bir uyarıda bulunarak şunları söyledi:

"Bir anlaşmaya varılmaması durumunda, gelecekteki herhangi bir ABD saldırısı öncekilerden çok daha kötü olacaktır."