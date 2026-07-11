İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin güncel can kaybı ve yaralı bilançosunu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda biri kadın olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kermanpur, ABD'nin 8-9 Temmuz'da İran'ın altı farklı kentini hedef aldığını belirterek, can kaybı ve yaralı sayısının güncellenen verilere göre açıklandığını ifade etti.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda bazı gemileri "koordinasyonsuz hareket ettikleri" gerekçesiyle hedef almasının ardından yeniden tırmandı. Bunun üzerine ABD, İran'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. İran da buna karşılık Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.