İran medyası, İran hava savunma sistemlerinin ABD'ye ait F-15 savaş uçağını Hürmüz Adası yakınlarında düşürdüğünü iddia etti.

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim, bugün Hürmüz Adası açıklarında yaşanan olayla yeni bir kırılma noktasına ulaştı. İran medyası, İran Hava Savunma Kuvvetleri’nin ülkenin güneyindeki stratejik hava sahasını ihlal eden bir ABD F-15 savaş uçağını vurduğunu duyurdu.

Hürmüz Kuşatması: ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde trafiğe açma tehdidi sonrası, İran'dan da misilleme gecikmedi. Enerji tesislerine en ufak bir saldırıda tüm bölgenin karanlığa gömüleceğin açıkladı.