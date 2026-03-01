Hamaney’in çalışma ofisinde hedef alınarak hayatını kaybetmesi üzerine İran genelinde 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi. Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki topraklar ile bölgedeki tüm ABD üslerinin hedef menzilinde olduğu ve taarruz emrinin verildiği sert bir dille ifade edildi.

"DAKİKALAR İÇİNDE BAŞLAYACAK"

Devrimi Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

İran’ın ilk misilleme dalgasının ardından İsrail Magen David Adom (MDA) servisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv’e düşen füzeler nedeniyle 50’li yaşlarında bir kadının hayatını kaybettiği, en az 121 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu imha ettiği belirtilse de, bazı mühimmatların Kudüs’ün batısındaki Beit Şemeş ve Tel Aviv’in merkezine ulaştığı teyit edildi.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ RESMEN DOĞRULANDI

İran devlet televizyonu, daha önce "güvenli bölgede" olduğu iddia edilen Hamaney’in, çalışma ofisine düzenlenen saldırıda "şehit" düştüğünü bildirdi. Açıklamada, liderin çalışma yerinde hedef alınmasının, düşman medyasının yürüttüğü "gizli yerde yaşıyor" iddialarına bir yanıt niteliği taşıdığı savunuldu. Bölgede karşılıklı saldırıların ikinci gününe girilirken, gerilim en üst seviyeye tırmandı.