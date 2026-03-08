ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri sürüyor.

Son olarak İran'ın İsfahan kentindeki en önemli tesislerinden biri İsrail-ABD saldırılarında hedef alındı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, “İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini” açıkladı.

'RADYASYON KİRLİLİĞİ YOK'

Genel olarak “tarımsal faaliyetler” için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi.

Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bilgi verildiği belirtildi.