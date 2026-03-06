İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşta "askeri aldatma" taktikleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 4 Mart tarihinde sosyal medyada hızla yayılan ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) bir İran helikopterini vurduğunu iddia eden görüntüler, askeri uzmanlar ve amatör analistler arasında büyük bir fikir ayrılığına yol açtı.

İddiaya göre İran, İsrail’in milyon dolarlık hassas güdümlü füzelerini boşa harcatmak amacıyla yere gerçeğe yakın helikopter maketleri çizdi veya boyanmış sahte modeller yerleştirdi.

Henüz ne Tahran ne de Tel Aviv cephesinden resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da, görüntülerdeki helikopterin darbe anında pervanelerinin hiç hareket etmemesi "boyanmış maket" tezini güçlendirirken; patlama sonrası dumanın yayılma biçimi bazı yorumcular tarafından hedefin gerçek bir askeri varlık olduğunun kanıtı olarak gösterildi.

İSRAİL ÜZERİNDE TRAVMA YARATACAK

Yerel basında "başarılı bir askeri yanıltma operasyonu" olarak nitelendirilen bu hamlenin doğrulanması durumunda, savaşın ekonomik maliyeti üzerinde sarsıcı bir etki yaratacağı öngörülüyor. İsrail’in kullandığı gelişmiş füzelerin birim maliyeti 40 bin dolardan başlayıp 3 milyon dolara kadar tırmanırken, sadece birkaç dolara mal edilen boya ve maketlerin bu pahalı mühimmatları tüketmesi, düşmanın operasyonel kapasitesini ekonomik olarak felç etmeyi amaçlıyor.