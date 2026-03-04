Hatay'a İran'dan gelen bir balistik füze imha edildi. Etkisiz hale getirilen füze sınırın diğer yanında Kamışlı'ya düşerken, Dörtyol ilçesine de önleyici teçhizat parçaları düştü. Yaşanan gelişmenin ardından İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

SÖZCÜ Televizyonu Ankara haber editörü Serkan Alan, katıldığı canlı yayında detayları aktardı. Alan şu ifadeleri kullandı;

"Sıcağı sıcağına ilk tepkiyi doğrudan Bakan Fidan mevkidaşına iletti ancak Bakanlığın çağrılması kritik. Bu uyarının ciddi anlamda iletileceğini bakanlık kaynakları iletiyorlar. Bakanlık yetkilileri füzenin nereye hangi adrese gittiğine dair o bilgilendirmeyi talep ediyorlar. İran Büyükelçisinin vereceği yanıt Türkiye'nin atacağı adımlar açısında kritik olacak."