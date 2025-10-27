Kadınlara yönelik kısıtlamalarla sık sık gündeme gelen İran, bu kez farklı bir tabloyla sosyal medyada konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın “Ahlak polisi kadınları artık rahatsız etmeyecek” açıklamasının ardından ülkede toplumsal yaşam yeniden canlanmaya başladı.

SOKAKLARDA EĞLENDİLER

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntülerde, amatör müzisyenlerin yaptığı sokak performansı bir anda küçük bir festivale dönüştü. Kalabalık, müzisyenlere alkışlarla eşlik ederken, şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Kadınlar ve erkeklerin bir arada eğlendiği görüntülerin İran'da nadir görülen bir olay olduğu belirtildi.

REFORM SİNYALİ VERİLDİ

Temmuz 2024’te seçimleri kazanarak göreve gelen Pezeşkiyan, ilk günlerinden itibaren reform mesajları veriyor. Cumhurbaşkanı, “Ahlak polisi kadınları artık rahatsız etmeyecek” sözleriyle, ülkedeki toplumsal baskıların hafifletileceği yönünde güçlü bir sinyal göndermişti.

Uzmanlar, Pezeşkiyan döneminde İran’da daha özgür bir kamusal yaşamın temellerinin atılabileceğini, ancak bu sürecin ülke içindeki muhafazakâr kesimlerden ciddi tepkiyle karşılaşabileceğini belirtiyor.

KADIN ŞARKICILARIN HESAPLARI KAPATILDI

Söz konusu görüntüler, İranlı yetkililerin kuzeydeki Mazenderan eyaletinde bir dizi kadın şarkıcının Instagram hesaplarını “suç unsuru taşıyan içerikler” paylaştıkları iddiasıyla erişime kapatmasının ardından geldi.

Kapatılan kadın şarkıcıların hesapları sayfalarının yerine “Kullanıcılar suç faaliyetleri açısından izleniyor” uyarısı yerleştirildi.

Bu adım, İran’da kadın sanatçılara yönelik sansür uygulamalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülkede 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana kadınların kamusal alanda şarkı söylemesi ve dans etmesi yasak.

AMY WİNEHOSE ŞARKISINI SÖYLEYEN KADIN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yasağa rağmen birçok kadın sanatçı eserlerini internet üzerinden ya da gizli özel etkinliklerde paylaşmaya devam ediyor. İran yönetimi son yıllarda sanat alanındaki kısıtlamaları daha da sıkılaştırdı. Geçtiğimiz yıl, şarkıcı Zara Ismaili’nin, İngiliz sanatçı Amy Winehouse’un “Back to Black” adlı şarkısını seslendirdiği bir videoda yer almasının ardından gözaltına alındığı bildirilmişti.