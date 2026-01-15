Buna göre önceden özel izin alınanlar hariç, Tahran'a inen ve buradan kalkan tüm uçuşlara geçici olarak hava sahası kapatıldı.

Tahran yönetimi ilerleyen saatlerde ikinci bir NOTAM yayınladı. Buna göre ülkenin hava sahası yerel saatle 06.30'a kadar kapalı kalacak.

Ülkede gerilim sürerken ABD'nin İran'a yönelik olası operasyonuna ilişkin yeni iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

ABD basınında 24 saat içinde bir saldırının gerçekleşebileceği öne sürülüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise USS Roosevelt savaş gemisinin Kızıldeniz'de olduğunu duyurmuştu.

New York Times'ın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yönelik saldırı seçeneklerini ABD Başkanı Donald Trump'a iletti. Yetkililere göre İran’ın nükleer programı ile balistik füze tesislerinin hedef alınması da gündeme gelirken, saldırının başlaması için önümüzdeki günlere işaret ediliyor.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 428

28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına karşı başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar tüm ülkeye yayıldı. AFP'nin haberine göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 428'e yükseldi. Gözaltı sayısı ise 10 binin üzerinde. Ülkede günlerdir internete erişim de bulunmadığı için eylemlere ilişkin sağlıklı haber de alınamıyor,

Öte yandan protestolarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump çarpıcı açıklamalar yaptı. Daha önce “İnsanlar ölmeye başlarsa müdahale ederiz” diyen Trump, sonraki günlerde İranlılara da seslenip "Protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda” demişti.

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada ise İran'da sivillerin öldürülmesinin sona erdiğini ve idamların planlanmadığı yönünde bilgi aldığını söyledi.

ARAKÇİ: ÜLKEDE SÜKUNET SAĞLANDI, İDAM PLANI YOK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Amerikan Fox News'e yaptığı açıklamada ülkede sükunetin sağlandığını ve her şeyin kontrol altında olduğunu iddia etti. Arakçi ayrıca protestolarla alakalı idam planının da olmadığını söyledi.