İran'da bir meyve-sebze pazarına İran askeri helikopteri düştü. İran'ın Fars Haber Ajansı, en az dört kişinin öldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, kazanın İran'ın başkenti Tahran'ın yaklaşık 330 kilometre güneyindeki Dorcheh kasabasında, ülkenin İsfahan eyaletinde meydana geldiğini bildirdi.

İsfahan'da İran'ın en önemli hava üslerinden bazıları bulunuyor. Eyalet, geçen yıl haziran ayında İran-İsrail savaşı sırasında ABD tarafından vurulan nükleer tesise de ev sahipliği yapıyor.

Devlet televizyonu, helikopterin eğitim uçuşu için kullanıldığını bildirdi. Pilot ve yardımcı pilotun kazada öldüğü duyuruldu.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, pazarda bulunan iki kişinin de kaza sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu, İran'da bir haftadan kısa bir süre içinde meydana gelen ikinci kaza. Bir F-4 savaş uçağı, İran'ın batısındaki Hamedan kenti yakınlarında düşerek pilotlarından birinin ölümüne neden olmuştu.