İran’ın başkenti Tahran’da, Batı kültürünün en dikkat çekici kutlamalarından biri olan ‘Cadılar Bayramı’ (Halloween) bu sene büyük ilgi görüyor.

Kentin çeşitli bölgelerinde mağaza vitrinleri, iskeletler, bal kabakları, örümcek ağları ve karanlık temalı süslemelerle donatıldı.

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda İranlı gençler arasında hızla popülerlik kazandı.

Sosyal medyanın etkisiyle yayılan bu eğilim, özellikle büyük şehirlerde partiler, temalı etkinlikler ve kostüm organizasyonlarıyla kendini gösteriyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLUYOR

Tahran sokaklarında renkli görüntülere sahne olan hazırlıklar, gençlerin küresel kültüre olan ilgisini yansıtıyor.

Muhafazakâr kesimlerin eleştirilerine rağmen, Cadılar Bayramı kutlamalarının, bu yıl kentin gece hayatına canlılık katacağı tahmin ediliyor.