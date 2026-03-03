ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi’nde tarihi bir oturuma başkanlık etti.

İlk kez görevdeki bir Amerikalı first lady, Konsey toplantısını yönetti.

SAVAŞTA ÖLEN ABD ASKERLERİ ANILDI

Açılışta tören tokmağıyla toplantıyı başlatan Trump, İngiltere’ye önceki başkanlık dönemi için teşekkür edip savaşta ölen ABD askerlerini andı.

“Özgürlük için hayatını kaybeden kahramanların ailelerine taziyelerimi sunuyorum” dedi ve kalıcı barış için bilgi ve anlayışın önemini vurguladı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ: ‘İKİ YÜZLÜLÜK’

İran BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, çocukları koruma temalı oturumu “iki yüzlü ve utanç verici” olarak nitelendirdi. Trump, ABD’nin tüm çocukların yanında olduğunu söyleyerek barış temennisinde bulundu, ancak Orta Doğu’daki saldırılara değinmedi.

Toplantıya katılan diğer ülkeler olumlu tepki verdi. Yunanistan temsilcisi “Teşekkürler Madam Başkan” dedi, Fransa büyükelçisi onu Eleanor Roosevelt’e benzetti.

Rusya da Trump’ı selamladı. Oturum sonunda Melania Trump, “barış ve güvenliği korumada herkese güç ve kararlılık” diledi.

BM Genel Sekreteri sözcüsüne göre, bu bir first lady’nin Güvenlik Konseyi’ni yönetmesi açısından bir ilk oldu. ABD, Konsey’in Mart ayı başkanlığını yürütüyor.