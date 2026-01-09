İran'daki protestolar 12 gününde eski Prens Rıza Pehlevi'nin çağrısıyla daha da şiddetlendi. Başkent Tahran başta olmak üzere yüzbinlerce kişi sokakları doldurdu.

Öfkeli protestocular İran İslam Cumhuriyeti bayraklarını yakarak İran Monarşi bayraklarını astı. Heykeller monarşi bayraklarıyla donatıldı.

Norveç merkezli “İran İnsan Hakları” örgütü, gösterilerin başlamasından bu yana İran güvenlik güçleri tarafından en az 45 protestocunun öldürüldüğünü açıkladı.

Öldürülen protestocuların görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde en az on kişinin cansız bedeni görüldü.

Hamaney'in portreleri yakıldı. Eli silahlı polisler yüzbinlerce protestocudan kaçarken geride bıraktıkları polis araçları ateşe verildi. Halkın öfkesi doruk noktasına ulaştı.

HAMANEY FOTOĞRAFLARIYLA SİGARALARINI YAKTILAR

İran rejimine karşı protestolara katılan kadınların başlattığı bir akımda ise İran rejiminin ölümcül yasaklarına rağmen başları açık bir şekilde fotoğraflarda beliren kadınlar, yanan Hamaney fotoğraflarının ateşinde sigaralarını yaktı.

Eski bir fotoğrafın yeniden gündeme düşmesiyle yangın gibi yayılan trend, İran sosyal medyasında ünlü oldu.,

Geçtiğimiz gece doruk noktasına ulaşan protestolar esnasında birçok kadın, yanan Hamaney, Pezeşkiyan ve Arakçi fotoğraflarıyla sigaralarını yaktı, kameraya poz verdi.

POLİS KOŞARAK KAÇTI, İNTERNET KESİLDİ

İnternet gözlemevi Netblocks'a göre İran'daki internet kullanımı tam sıfıra indi. Bu grafiğe göre hükümet kadrolarının bile interneti kesildi.

İran'ın internet bağlantı grafiği

Yangın yeri olan İran sokakları internette izlenme rekorlarıkırınca, İran hükümeti ülke çapında tüm interneti kesti. Kaynaklara göre telefon hatları da kesildi.

İnternet kesintisinden sonra bölgeden bilgi almak neredeyse imkansız hale geldi.

İnternet kesilmeden önce polisin sokaklarda kaçtığı, bazı polislerin yakalanarak linç edildiği kameralara yansıdı.

İran muhalif basınına göre İran'nın en büyük ikinci şehri Maşhad, tamamen protestocuların eline geçti. Polisin sokaklarda geri çekildiği görüldü.

Şehrin tamamen protestocuların eline geçtiğine dair net bir kanıt sunulmadı, ancak birçok polis aracının ateşe verildiği göründü.

TRUMP DESTEK VERDİ

İran'daki protestolara, İran hükümetini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'dan da destek geldi.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "protestoda bir milyondan fazla kişi var. İran'ın en büyük ikinci şehri protestocuların kontrolünde. Rejim güçleri şehri terk etti" diye yazdı.

Bugün Fox News'e verdiği röportajda ise "Bu konuyu çok yakından takip ediyorum.

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney bir yere gitmek istiyor. İslam Cumhuriyeti çöküşün eşiğinde olabilir" değerlendirmesinde bulundu.