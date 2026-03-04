İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik başlattığı saldırılar 5'inci günde de devam ediyor. ABD ve İsrail'in saldırılarına Tahran yönetimi karşılık veriyor. İran Kızılayı'nın son açıklamasına göre can kaybı 4 Mart Çarşamba itibarıyla 1045'e çıktı. Karşılıklı saldırılar sürerken ABD'den kritik bir açıklama geldi. KARA HAREKATI OLACAK MI? Beyaz Saray, "İran rejimi tamamen eziliyor. 47 yıllık müsamaha gösterme ve destekleme dönemi bitti. İran'ın terörist liderleri ABD'ye karşı işledikleri suçların bedelini kanla ödüyorlar." dedi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'da kara birliklerinin kullanılmasının şu an için operasyon planında yer almadığını söyledi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.