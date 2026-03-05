Beyaz Saray'ın içinde kaynaklarıyla ünlü ABD basını Axios, CIA ve Mossad'ın İran'da bir kıyamet senaryosu hazırladığını açıkça ortaya koydu.

ABD’li ve İsrailli yetkililerin yanı sıra Axios'a konuşan üst düzey bir Kürt kaynağa göre, çeşitli İranlı Kürt gruplardan oluşan militanlar, ülkenin kuzeybatısında Tahran yönetimine karşı olası bir kara harekatı için hazırlık yapıyor.

Savaşın başlamasından altı gün önce Irak'a sığınan, KCK'nın İran kolu PJAK'ın liderliğini yaptığı beş muhalif grup, İran'a karşı savaşmak amacıyla "İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonu"nu kurduklarını duyurdu.

ABD ve İsrail’in hava saldırılarıyla eş zamanlı yürütülecek bir kara operasyonu, rejim üzerindeki baskıyı artırmayı ve isyanın diğer bölgelere yayılmasını hedefliyor.

Sınır hattı boyunca binlerce militana sahip olan bu gruplar, son haftalarda yüzlerce üyesini Irak'taki kamplardan İran tarafına sevk ettiği aktarıldı.

Axios'a göre hazırlıklar, belirli bir bölgeyi ele geçirerek rejim karşıtı daha geniş bir ayaklanmayı tetikleme amacı taşıyor.

PLANIN FİKİR BABASI NETANYAHU

Söz konusu operasyonun Mossad ve CIA tarafından desteklendiği ifade edilirken, planın ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad tarafından ortaya atıldığı, CIA’in ise sürece sonradan dahil olduğu aktarıldı.

Axios'a göre İsrailli yetkililer, rejimin çökmesi durumunda Kürt gruplara özerk bir bölge için siyasi destek sözü verdi.

Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili, "Savaş, ABD ve İsrail ordularının kinetik aşamasıyla başladı ancak çatışmalar sürdükçe Mossad ve CIA'in diğer çabaları devreye girecektir" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Marco Rubio Kongre’deki kapalı oturumda, "Kürtleri biz silahlandırmıyoruz ama İsraillilerin ne yapacağını asla bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Ancak bazı yetkililer, Kürt grupların askeri gücünün yetersizliği nedeniyle operasyonda "yem" olarak kullanılabileceğini belirtti.

BARZANİ SAVAŞA DAHİL OLMAK İSTEMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Iraklı Kürt liderler Mesut Barzani ve Bafıl Talabani ile görüştüğü, liderlerin ise bir kara harekatına dahil olma konusunda çekincelerini ilettikleri öğrenildi.

Trump ayrıca İran Kürdistanı Demokrat Partisi lideri Mustafa Hicri ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın henüz bir saldırı planını onaylamadığını belirtirken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi durumdan son derece rahatsız olduğunu belirtti.

Sudani, Irak hükümetinin kendi topraklarından İran’a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir koşulda izin vermeyeceğini vurguladı.

Bu süreçte CIA ve Mossad yetkilileri yorum yapmaktan kaçınırken, Washington ve Bağdat arasındaki diplomatik temasların operasyonun geleceği üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

PJAK 'YEŞİL IŞIK' BEKLİYOR

Savaşın ilk günlerinden bu yana İsrail savaş uçakları, sınır bölgesindeki İran askeri mevzilerini, Devrim Muhafızları üslerini ve polis merkezlerini bombalamayı sürdürüyor.

İran haber ajansı Tasnim, kuzeybatıdaki Bukan şehrinin yoğun bombardıman altında olduğunu bildirdi. Bu esnada Kürt gruplar bölgede ilerlemeye başladı.

Kürt gruplar henüz bir kara harekatı başlattıkları yönündeki iddiaları yalanlasa da hazırlıkların tamamlandığı mesajını verdi.

Bir Kürt kaynak, farklı fraksiyonların harekete geçmek için Washington’dan gelecek "yeşil ışığı" beklediğini ve operasyonun bu hafta sonuna doğru başlayabileceğini ifade etti.

Bu saldırının gerçekleşmesi durumunda, hava harekatıyla başlayan savaşın stratejik bir kara safhasına evrilmesi ve İran içindeki muhalefeti doğrudan çatışma sahasına çekmesi öngörülüyor.