İran’da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle idam edileceği belirtilen 26 yaşındaki Erfan Soltani’nin, ailesine veda etmesi için yalnızca 10 dakikalık bir süre tanındığı bildirildi.

IranWire tarafından paylaşılan rapora göre, 8 Ocak'taki protestolar sırasında tutuklanan Soltani'nin ailesine, bu görüşmenin infaz öncesi son veda olduğu güvenlik görevlileri tarafından iletildi.

İran İnsan Hakları (IHR) grubuna göre, gözaltındaki protestocular arasında idam edilecek ilk kişi olduğu değerlendirilen Soltani’ye yargılanma veya avukata erişim hakkı tanınmadığı kaydedildi.

'ALLAH'A KARŞI SAVAŞ AÇMAK' SUÇU İLE SUÇLANIYOR

Yerel kaynaklar, Soltani’nin ailesinin olayla ilgili medyaya bilgi vermesi durumunda tutuklanmakla tehdit edildiğini ileri sürdü. Giyim sektöründe çalışan genç protestocunun, İran'da ölüm cezası öngörülen "Allah'a karşı savaş açmak" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

İran genelindeki iletişim kesintileri nedeniyle infaz emirlerinin detayları henüz bağımsız kaynaklarca tam olarak doğrulanamazken, Soltani'nin geçen perşembe günü Karaj'da ekonomik gidişat ve rejime karşı düzenlenen kitlesel yürüyüşe katıldığı ifade edildi.

10 BİN KİŞİ TUTUKLANDI

İnsan hakları örgütleri, Aralık ayı sonunda başlayan gösterilerden bu yana 10 binden fazla kişinin tutuklandığını bildirirken, HRANA verilerine göre Tahran yönetiminin uyguladığı baskı sonucu ölü sayısının 500 ile 2 bin arasında değiştiği vurgulandı.