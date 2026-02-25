İran’ın önde gelen üniversitelerinde rejim karşıtı protestolar dördüncü gününde devam ederken, İran hükümeti öğrencileri "kırmızı çizgiyi aşmamaları" konusunda uyardı.

Ocak ayında şiddetlenen ve İran'ın binlerce vatandaşına kurşunlar yağdırmasıyla sonlanan kanlı protestolar, üniversitelerde yeniden canlandı.

İnternette paylaşılan videolarda göstericilerin "Hamaney'e ölüm" ve "tüm rejime ölüm" sloganları attığı duyuldu. Bazı öğrenciler, siyah sarıklı bir fare oyuncağını asarak "fare Hamaney'e ölüm!" sloganları attı.

Bu eylem rejim yanlısı öğrencilerin maketi indirmek için ağaca tırmanmasıyla büyük bir kavgaya dönüştü.

Bazı eylemlerde İslam Cumhuriyeti bayrağı yakılırken monaşik İran bayrağı açıldı. Üniversitelerdeki koridorlarda "Bu son savaş, Pehlevi geri dönecek" haykırışları yankılandı.

Ocak ayında binlerce kişiyi öldüren İran hükümeti ABD'nin baskısıyla nispeten daha sessiz kalsa da ilk resmi uyarısını yapmış oldu.

Haftalarca kapalı kalan kampüslerin yeniden açılmasıyla birlikte Şerif, Emirkabir, Tahran, Şehid Beheşti, Alzahra ve Hacı Nesir Tusi gibi üniversitelerde binlerce üniversiteli bir araya geldi.

'ÇİZGİYİ AŞMAYIN'

Hükümet yetkilileri barışçıl protesto ile ayaklanma eylemleri arasına keskin bir sınır çekmeye çalışıyor.

Tahran Üniversitesi yönetimi yasal protestolar ile dış güçlerce yönlendirilen yıkıcı eylemleri ayırmanın her öğrencinin "milli görevi" olduğunu duyurdu.

Hükümet sözcüsü Fatıma Mohajerani bir basın toplantısında yaptığı açıklamada "Öğrencilerin protesto etme hakları vardır ve kalplerinde onları öfkelendirebilecek bir yara bulunmaktadır. Ancak kutsal değerlerimiz ve bayrağımız bizim kırmızı çizgimizdir. Öfke anlarında bu çizgilerin aşılmaması konusunda çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bu ılımlı sayılabilecek resmi dilin arka planında ise disiplin cezaları ile yargı tehditlerinin eş zamanlı olarak artış gösterdiği görüldü.

HÜKÜMET YANLISI ÖĞRENCİLERLE PROTESTOCULAR KAPIŞTI

Aralık sonunda başlayan eylemler başlangıçta ekonomik çöküşe odaklansa da kampüslerdeki mevcut söylem doğrudan Dini Lider Ali Hamaney’in ve mevcut sistemin yıkılmasını talep ediyor.

Şehid Beheşti Üniversitesi’nden gelen görüntülerde iktisat binası çevresindeki arbedeler yaşandı, öğrenci grupları birbirlerine girdi.

Bu esnada üniversite kampüslerinde hükümet karşıtı öğrenciler ile Devrim Muhafızları’na bağlı Besic yanlısı gruplar arasında sert çatışmalar yaşanıyor.

Tahran Üniversitesi'nde ise sivil polisler protestolara müdahale etti. Şerif Üniversitesi’nde kapıların kilitlenmesi sonucu birçok öğrencinin içeride mahsur kaldığı bildirildi.