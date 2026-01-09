İran'da Mollar Rejimi karşıtı ayaklanmalar artarak devam ediyor. Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'e bağlanan Gazeteci İpek Yezdani, protestolarda kadınların rolünü anlattı.

"İRAN'DA KADINLAR HEP ÖN PLANDAYDI"

- Kadınlar hep ön plandaydı. Başörtüsü zorunluluğu vardı. Bir kaç ay önce bu zorunluluk esnetildi. Uygulanan ceza kaldırıldı. Bunun üzerine kadınlar da başlarını açtılar. 2020'de başörtüsü yasağına uymadığı için gözaltında öldürülen Mahsa Amini protestoları vardı. Bunların da başını çeken İranlı kadınlardı.

- İran'da kadınlar tarih boyunca ön plana oldular. İran ve Pers tarihine bakınca kadınların hep toplumun içinde yer aldığını görüyoruz. İran'daki bu kültürel doku İslam Cumhuriyeti sonrasında da değişmedi.

- Eylemlerin diğerlerinden farkı kökeninde ekonomik kriz olması ve sıkıntıların artık İran halkının dayanma gücünün ötesine geçmiş olması. İran'da bugün asgari ücret yaklaşık 100-120 dolar arasında değişiyor. İran'da bugün kimsenin kredi kartı yok. Neden yok çünkü ambargo sebebiyle İran'ın bankalarla iletişimi yok. Uluslararası bankalarda iletişim olmadığı için kartlar da yok.

- İran dünyanın üçüncü petrol rezervine sahip ülkesi ancak ambargolar sebebiyle bunu kullanamıyor. Bu sebeple halk fakirlik içinde yaşıyor. İran'da bazar adı verilen Tahran'daki çarşı ayaklandı. Onlarla beraber bu protestolar tüm ülkeye yayıldı.

"İRANLILAR REFORM DEĞİL DEVRİM İSTİYOR"

İran'a girmesi yasaklanan ve ailesinden haber alamayan İran International muhabiri Lily Nikfar, İran'da yaşananları da Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'e anlattı.

"- Maalesef ben kendi ülkeme giremiyorum. 10 senedir seyahat edemedim. Ailem İran'ın çeşitli bölgelerinde. Türkiye sınırına yakın bir şehirde yaşıyorlar, Tahran'da var. Dün akşam saatlerine yakın haberleşme kesildi. Direkt telefonla arayamıyoruz. Tamamen iletişimler kesildi. Akşam İran saati ile 8'den sonra eski İran padişahının veliahtı bir çağrı yaptı. O çağrıya icabeten çok sayıda kişi sokağa döküldü ve internet kesildi.

- Gerçekten inanılmaz bir durum. İranlı bir kadınım ben. Şimdiki gördüğüm kadınların cesareti başka bir şey. Mahsa Amini olaylarında bir devrim olacaksa bu kadınlarla başlayacak diye analizler yapılmıştı. Bence gerçekten de doğru. Bu eylemlerdeki ilk neden ekonomik sıkıntıydı ama artık bu değil. Bu artık bir devrim isteğine döndü. Çok zengin bir ülkenin insanları aç bırakılıyor. İnsanlar artık tamamen değişim istiyor. Reform falan istenmiyor devrim isteniyor. Bu hükümetin gitmesine karar verilmiş artık"