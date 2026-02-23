İran genelindeki çeşitli üniversitelerde öğrenciler İran hükümetini protesto etmeye başladı Monarşik İran bayrağı açılan protestolarda şah yanlısı sloganlar, Ayetullah Ali Hamaney karşıtı feryatlara karıştı.

Ancak Ocak ayındaki protestolar binlerce İranlıyı sokaklarda katleden hükümet, bu kez sessiz kaldı. Sadece Ayetullah rejimi yanlısı öğrenci grupları karşı protesto düzenledi, öğrenciler yumruk yumruğa kapıştı. Aktırılanlara göre protestolarda kan dökülmedi.

Geçen ay öldürülen binlerce kişiyi anmak amacıyla düzenlenen oturma eylemleri halen devam ediyor. Göstericiler arasında herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

BU PROTESTOYA KURŞUN ATILMADI

Benzer eylemlerin Şehid Beheşti ve Emir Kebir üniversitelerine de sıçradığı öğrenildi. Meşhed şehrinde öğrenciler "İran için özgürlük" ve "Öğrenciler, hakkınız için haykırın" sloganları atıldı.

Başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde toplanan yüzlerce göstericinin yeni dönemin başında gerçekleştirdiği yürüyüşte "diktatöre ölüm" sloganları attı.

Ocak ayında ekonomik sıkıntılarla başlayan ve 1979 İslam Devrimi'nden bu yana görülen en büyük halk hareketine dönüşen protestolarda binlerce kişi ölmüştü. Buna karşın bu protestolar nispeten barışçıl geçti.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 15 Şubat verilerine dayanarak bu süreçte 226 çocuk ve 214 hükümet görevlisi dahil olmak üzere en az 7 bin 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ajans ayrıca 11 bin 744 şüpheli ölüm vakasını daha araştırmayı sürdürüyor. Gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

İranlı yetkililer ise geçen ayın sonunda yaptıkları açıklamada ölü sayısını 3 bin 100 olarak belirtirken kurbanların çoğunun "isyancılar" tarafından saldırıya uğrayan güvenlik personeli veya sivil halk olduğunu savundu.

ABD, İRAN KIYILARINDA BEKLİYOR

Bölgede askeri varlığını artıran ABD ile İran arasındaki gerilim, Başkan Donald Trump’ın sınırlı bir askeri müdahaleye hazırlandığını belirtmesiyle yeni bir boyuta taşındı.

Batılı müttefikler İran'ın nükleer silah geliştirdiğinden şüphelenirken Tahran yönetimi bu iddiaları tamamen reddiyor, nükleer programının 'tamamen barışçıl' olduğunu her seferinde tekrarlıyor.

ABD Başkanı, bununla birlikte İran'ın 'daha fazla protestocu öldürmesi' halinde müdahale edeceğini ve askeri operasyonu başlatacağını açıkça ifade etti.

İsviçre'de nükleer programı kısıtlamaya yönelik yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığı bildirilse de Trump, anlaşma sağlanıp sağlanmayacağının veya askeri harekatın gerekip gerekmeyeceğinin "muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde" belli olacağını vurguladı.

Trump geçmişte göstericilere "yardım yolda" sözüyle destek vermişti. Son olarak temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla Tahran'ın askeri baskı karşısında neden hala teslim olmadığını sorguladı.

Witkoff, İran'ın nükleer anlaşmaya yanaşmaması durumunda sonuçlarının ağır olacağını açıkça belirtti.