ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri’nin İran ile gireceği herhangi bir askeri çatışmadan "kolayca" galip çıkacağını iddia etmişti.

Ancak ABD ordusunun en önemli hedefleri olacak olan tesislerin uydu görüntüler,, Trump'ın 'kolay zafer' iddialarının pek de mümkün olmadığını gösteriyor.

Bu ay çekilen uydu görüntüleri, Pentagon'un karşısında en kritik askeri ve nükleer kapasitesini korumaya odaklanmış bir rakip bulacağını gösteriyor.

Fotoğraflar, İranlı mühendislerin geçen Haziran ayında ABD'nin B-2 uçaklarının vurduğu üslerin ve nükleer tesislerin onarıldığı ve güçlendirildiğini ortaya çıkardı.

Ağır hasar alan ancak ortadan kaldırılamayan tesisleri "bomba geçirmez" bir hale getirmek için zamana karşı yarışan İran, aynı anda Çin ve Rusya'dan yüzlerce hava savunma sistemi satın alıyor.

Trump ise, çok sayıda askerini kaybedeceği bir operasyon veya ABD için avantajlı olmayan bir anlaşma arasında kaldı. Aynı anda İran'ı yok etmek için ABD'yi kullanmak isteyen İsrail'in de baskısı Başkan tarafından sürekli hissediliyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ HAZIRLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

ABD'nin saldırı tehditleri sürdüğü sırada İran, B-2'lerin hedef aldığı İsfahan nükleer kompleksi yakınındaki tünel girişlerinin sığınak delici mühimmatlara karşı dolguyla kapattı

İddiaya göre bu kompleks, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumunu barındırıyordu. 440 kilogram zengin uranyum, UAEK'e göre 10 ila 12 nükleer bomba yapmak için yeterli.

Hazırlıklar sadece bunlarla sınırlı değil. İran, nükleer tesislerin etrafına S-300 hava savunma sistemleri ve İran yapımı füze fırlatma rampaları da yerleştirdi. 12 Gün Savaşı sırasında yapılan hazırlıklar, ABD'ye karşı yapılan hazırlıklara göre küçük kaldı.

Görüntüleri RUSI için değerlendiren araştırmacı Darya Dolzikovo, "Saldırılardan sonra bu derece bir hazırlık, gerçek bir direnç göstergesi. KIarşımızda eğer isterse her şeyi yeniden inşa edebilecek kapasiteye sahip bir ülke var" yorumunu yaptı.

İran, en pahalı ve nükleer programı için en önemli olan makineleri yerin yüzlerce metre altında saklıyor. Bombaların tesir etmesi son derece zor olan bu sığınaklar, şimdi daha korunaklı hale geldi.

Benzer hazırlıklar Natanz ve Fardow tesislerinde de görüldü. Tesislerin bombalar tarafından etkilenilecek tüm giriş ve havalandırma delikleri kapatıldı.

B-2'lerin saldırısı esnasında hayalet bombardıman uçakları, havalandırma deliklerine sığınak delici bombalar bırakmıştı. Şimdi bu delikler tonlarca toprak ve betonla kapatıldı.

RUS FÜZELERİ İRAN'I KORUYOR

ABD, B-2 bombardımanında bir tonluk sığınak delici savaş başlıkları kullanmış, bombaların düştüğü yerlerde küçük çaplı depremeler yaşanmıştı. Buna rağmen bu bombaların İran'ın tesislerine gerçekten zarar verip vermediği bir muamma.

Dağların altına gömülü Fordow Nükleer Tesisi gibi komplekslerin tamamen imha edilmesi, çok daha yüksek siyasi bedeli olan kara operasyonlarını gerektiriyor. Nitekim İran, bu ihtimale karşı da hazırlık yapıyor.

İran, Rusya ve Çin'den hava saldırılarına karşı yüzlerce hava savunma sistemi satın aldı. Rusya'dan piyadelere dağıtılacak yüzlerce Verba türü güdümlü roket sistemleri satın alındı.

Bu sistemler, roketleri ve özellikle helikopterleri gizli bölgelerden hedef alabilecek piyadeler tarafından ateşleniyor.

3 roketin aynı anda ateşlenmesi durumunda bir helikopterin vurulma ihtimali son derece yüksek oluyor. ABD, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirirken helikopterlerle asker indirmişti.

ABD'nin hayalet uçaklarına karşı ise İran, Çin yapımı özel radarlar satın aldı. Çin teknolojisi YLC-8B radarına erişimi olan İran, D-35 ve B-2 gibi uçakları tespit edebiliyor. Geriye, sadece bu uçakları İran füzeleriyle vurmak kalıyor.

ABD DONANMASININ KABUSU

Aynı anda ABD taarruzunun bel kemiğini oluşturan uçak gemilerine karşı Çin yapımı CM‑302 sipariş edildi.

Bu füzelerin İran'a varıp varmadığı henüz bilinmiyor. Nitekim anlaşma füzelerin teslimatı için yapılan anlaşma 2025 yılında imzalanmıştı.

Bu füzeler, denizin hemen üzerinden uçuyor ve süpersonik hızlara çıkmasına rağmen atik manevralarla hava savunma sistemlerini aşabiliyor.

İran'ın ürettiği kamikaze İHA'larıyla birleştirildiğinde bu füzeler ABD uçak gemileri için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu füzeler İran'ın elindeyse, ABD'nin "yenilmez" kabul olarak kabul edilen uçak gemisi filoları ilk kez tehdit altında olabilir.

TRUMP KENDİNİ SIKIŞTIRDI

ABD Başkanı'nın İran'ı ABD lehine bir anlaşmaya itmek için kullandığı tehditkar söylem, köşeye sıkışmasına sebep oldu.

Trump savaş istemediğini her fırsatta söylese de aynı cümle içinde "anlaşma olmazsa askeri seçeneği hazırda tuttuğunu" yineliyor.

Bu durum, zaten iç siyasette ekonomik zarardan doalyı sıkışmış durumda olan Trump'ı daha da köşeye sıkıştırıyor. İran'a bir saldırı yüzlerce ABD askerinin ölümü anlamına gelebilirken, zayıf bir anlaşma da Trump'ı bir 'korkak' durumuna sokuyor.

Trump'a yakın kaynaklar başta "haftalar sürecek bir İran operasyonundan" bahsederken bu söylem kısa süre içinde "İran'ı anlaşmaya ikna edecek sınırlı saldırılar" şeklinde küçültüldü.

Bu esnada İsrail hükümeti, İran'a yapılacak bir saldırı için ABD'ye sürekli baskı yapıyor.

POLITICO'nun haberine göre Trump'ın ekibi, İsrail'in İran'a ilk darbeyi indirmesiyle çıkacak savaşın Trump'ın için siyasi bir avantaj olabileceğini belirtiyor.

ABD'nin görünürde bir savunma savaşına girmesi, Trump ekibi tarafından Trump'ın kendini sıkıştırdığı kıskaçtan bir kaçış olarak görünüyor. Son söz ise, yine ABD Başkanına kalıyor.