Tahran yönetimi ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almasından sonra petrol üretimini durdurup kalıcı bir altyapı hasarı almamak için yeni ham petrol depolama yolları arıyor.
The Wall Street Journal'ın haberine göre İran biriken petrolü stoklamak için terk edilmiş siloları ve tanker gemilerini kullanmaya başladı.
Bir tanka veya bir gemiye girmeyen petrolün yer altında kalması ise büyük bir risk taşıyor. Eğer petrol akışı dururusa, kuyular tamamen kapanabiliyor. Bir kuyuyu yeniden açmak ise 200 bin doları buluyor.
Hürmüz Boğazı'ndan gemilerini geçiremeyen İran üretimini devam ettirebilmek için çabalarını artırdı. Hal bu ki dışarı çıkamayan her varilin mutlaka bir yere gitmesi gerekiyor.
HURDALARDA PETROL DEPOLANIYOR
İranlı yetkililer "hurda depolama" olarak bilinen metruk tesisleri kullanmaya başladı. Hatta ham petrolü raylı sistemle Çin’e gönderme planları yapılıyor.
Ahvaz ve Asaluye gibi güneydeki petrol merkezlerinde bulunan eski siloları yeniden devreye sokuldu.
Uzun süredir kötü durumları nedeniyle kullanılmayan bu silolar artık hayati önem taşıyor
Demiryolu ile sevkiyat ise deniz yoluna göre daha maliyetli ve yavaş kalıyor. Tahran’dan Çin şehirlerine uzanan bu rota haftalarca sürebiliyor.
Çinli küçük rafinerilerin bu maliyetli yöntemi kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
2 HAFTADAN AZ KALDI
Analistler İran’ın depolama alanlarının tamamen dolması için iki haftadan az süresi kaldığını düşünüyor.
Donald Trump ise bu sürenin üç gün kadar kısa olabileceğini iddia ediyor. Üretimi aniden durdurmak İran’ın eski petrol sahalarına kalıcı zarar verebilir.
Özellikle düşük basınçlı sahalar duraklama sonrası ciddi kayıplar yaşama riski taşıyor.
Abluka İran’ın tankerlere yüklediği petrol miktarını sert bir şekilde düşürdü. Nisan başında günlük 2,1 milyon varil olan yüklemeler ay ortasında 567 bin varile kadar geriledi.
Savaştan önce bu rakam ortalama 2 milyon varil civarındaydı. Bu durum küresel enerji piyasalarını da vurdu.
Brent petrolün varil fiyatı Pazartesi günü yüzde 3 artarak 108 dolara ulaştı. Benzin ve jet yakıtı maliyetleri yükselirken tüketiciler ve işletmeler üzerindeki baskı her geçen gün daha da artıyor.
İran’ın depolama kapasitesi operational sınırlamalar nedeniyle 95 milyon varil civarında tahmin ediliyor. Ancak güvenli limitler bu alanın tamamının kullanılmasına engel oldu.