İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke genelinde yayılan ve rejimi devirme noktasına getiren protestolar karşısında güvenlik birimlerini en yüksek alarm seviyesine çıkardı.

Yetkililer, ülkenin şu anki teyakkuz halinin geçen yılki savaş döneminden bile daha ağır olduğunu belirterek, dış tehditlere karşı yer altındaki gizli "füze şehirlerinin" aktif hale getirildiğini söyledi.

Telegraph'ın haberine göre İran, İsrail'e karşı karşılıklı füze saldırılarılya gerçekleşen ve ABD'nin B-2 uçaklarıyla yaptığı saldırılarla son bulan "12 Gün Savaşı" döneminden bile daha endişeli.

İran hükümeti, protestocular lehine müdahale edecek herhangi bir dış güce karşı tam teyakkuza geçti. Her an bir saldırıya karşılık vermeyi bekliyor.

HALKI VURMAYAN POLİS TUTUKLANIYOR

Nizami ordunun ve polis teşkilatının halka müdahale konusunda tereddüt etmesinden, hatta saf değiştirmesinden endişe eden Hamaney, baskı operasyonlarının kontrolünü doğrudan İslami Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) devretti.

Yerel kaynaklar göre kendi halkına ateş açmayı reddeden güvenlik görevlilerinin bizzat rejim tarafından hedef alındı.

Hengaw İnsan Hakları Grubu'nun verilerine göre, emirleri çiğneyen çok sayıda personelin tutuklandı.

The Time'ın haberine göre protestolar sırasında 200'den fazla sivil öldü. İnsani kuruluşlar 50 ila 60 kişinin öldüğünü duyurdu.

İNTERNET KESİLİNCE STARLINK'E SARILDILAR

İran hükümetinin interneti kesmesinin ardından İran içinden bilgi almak son derece güç bir hale geldi.

Buna rağmen İran halkı, Elon Musk'ın Starlink sistemini kullanarak internete bağlanmaya ve görüntüler paylaşmaya devam ediyor.

Protestolar sırasında öfkeli halk birçok devlet binasını ve polis aracını ateşe verdi. İran hükümeti, protestocuların polisleri linç ederek öldürdüğünü öne sürdü.

İsyana dönüşen eylemlerde Hamaney ve ülkenin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın fotoğrafları, billboardları yakıldı. Bazı camiilerin de yakıldığı belirtildi.

Gösteriler doğudaki Zahidan’dan başkent Tahran’a ve 100’den fazla şehir ve kasabaya yayıldı. 28 Aralık’ta başlayan ve 13. gününe giren protestolarda bilanço her geçen saat ağırlaştı.

İnsan hakları örgütleri şimdiye kadar 166 reşit olmayan çocuk ve 48 üniversite öğrencisinin de bulunduğu 2 bin 277 kişinin tutuklandığını bildirdi.

TRUMP: 'EN HASSAS YERLERİNDEN VURACAĞIZ'

ABD Başkanı Donald Trump ise şiddetin devam etmesi halinde İran’ı doğrudan hedef almakla tehdit etti.

Trump "Onları en hassas noktalarından çok sert vuracağız; ancak bu sahaya asker süreceğimiz anlamına gelmiyor, bunu istemiyoruz," uyarısında bulundu.

Trump, protestoların yoğunluğu karşısında Hamaney’in ülkeden kaçabileceğine dair spekülasyonları da gündeme getirerek rejimin çöküşün eşiğinde olduğunu öne sürdü.

Bu sözlere 3 Ocak’tan bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıkarak yanıt veren Hamaney, Trump’a "kendi ülkesindeki sorunlara odaklanmasını" tavsiye ederek, "küstah" olarak nitelendirdiği ABD liderinin bizzat devrilebileceğini iddia etti.

Kendi halkını "yerli teröristler" olarak yaftalayan Hamaney, dış güçlerin ve içteki muhaliflerin baskılarına karşı "asla geri adım atmayacaklarını" yineleyerek meydan okumaya devam etti.