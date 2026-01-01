İran genelinde protestolar Çarşamba günü dördüncü gününde de devam etti. Eylemciler İsfahan ile Hamedan ve Babol gibi pek çok farklı şehirde sokaklara döküldü.

İsyana doğru ilerleyen protestolarda öfkeli halk polise molotof kokteyleri fırlatmaya başladı. Sokaklara dökülen binlerce kişi polisin müdahalesine direndi.

Protestolardan gelen görüntülerde bir İran polisi aracının ateşe verildiği göründü. Bunun yanında bir çevik kuvvet polisi, yılbaşında devam eden protestolarda alev aldı, arkadaşları tarafından söndürüldü.

Gösteriler sırasında Dini Lideri Ali Hamaney aleyhine sloganlar atıldı. Hamaney'in istifası, hatta öldürülmesi için slogan atıldı.

POLİS VE HALK, SOKAKLARDA ÇATIŞIYOR

İsfahan'da gece boyu süren eylemlerde "Korkmayın biz hepimiz bir aradayız" ve "Diktatöre ölüm" çığlıkları yükseldi.

Babol kentinde toplanan kalabalık bir göstericinin gözaltına alınmasını engellemek için güvenlik birimlerine müdahale etti.

Aynı anda protestocular tayzikli su sıkan zırhlı araçlara saldırdı. Öfkeli kalabalık aracı kullanılamaz hale getirdi.

Güvenlik güçleri pek çok noktada göstericilere sert bir şekilde müdahale etti. Nahavand ile Esadabad ve Hamedan gibi kentlerde protestoculara ateş açıldı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Tahran Üniversitesinde öğrenci lideri olan Sarira Karimi ise evine yapılan bir baskın sonucunda gözaltına alındı.

Genç kadının şu an nerede tutulduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Ancak protestocular geri adım atmıyor.