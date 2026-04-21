İran’da Alaaddin Burucerdi tarafından dile getirilen yeni yaklaşıma göre, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlardan gemi başına yaklaşık 2 milyon dolarlık geçiş bedeli alınması tartışılıyor. "Finansal nükleer bomba" olarak nitelendirilen bu planın merkezinde, doların krallığını sarsmak ve ödeme sistemini tamamen değiştirmek yer alıyor.

YUAN, EURO VE RİYAL İDDİASI

Söz konusu öneri kapsamında İran’ın geçiş ödemelerinde yalnızca Yuan, Euro ve Riyal kabul edeceği belirtiliyor. Bu durumun, petrol ticaretinin dolar dışı birimlerle yapılmasını zorunlu kılarak petrodolar sistemine darbe vurması ve İran’ın Çin ile olan stratejik ittifakını pekiştirmesi bekleniyor.

Ekonomik rant stratejisi doğrultusunda yıllık 90 milyar dolarlık gelir hedefleyen Tahran yönetimi, bu bütçeyi askeri ve teknolojik yatırımlar için kullanmayı planlıyor. 200 milyon dolarlık bir tanker yükü için talep edilen 2 milyon dolarlık payın, küresel enerji maliyetlerini artırarak enflasyonist bir baskı yaratacağı öngörülüyor.

Batı dünyası ise bu hamle karşısında bir ikilem yaşıyor. ABD kanadındaki söylem tutarsızlıkları ve Trump’ın bir yanda "yok etme" tehdidi savururken diğer yanda "barış" mesajları vermesi bölgedeki belirsizliği derinleştiriyor. Tahran’ın, Batı’nın bu kararsızlığını bir manivela olarak kullanarak 47 yıl sonra küresel sistemi sarsacak adımlar attığı ifade ediliyor.