İran medyası, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdiğini duyurdu.

İran basını Tasnim'e konuşan bir hükümet yetkilisinin verdiği demeçte, toplantının zamanı ve yeri henüz kesinleşmemiş olsa da, görüşmelerin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleşeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın yaptırımların kaldırılması ve ulusal çıkarların ilerletilmesine odaklanarak ABD ile olası müzakerelerin yapısını dikkatle incelediğini söyledi.

Müzakerelerin hedefleri konusunda Bekayi, yaptırımların kaldırılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

BARIŞ MASASI ANKARA'DA MI?

Barış masasının nerede kurulacağı da gündem oldu. Kaynaklar, barış görüşmelerinin Ankara'da yapılabileceği yönünde yorumlar yaptı.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, görüşmelerin Türkiye'de yapılmasının beklendiğini ve "gelecek günlerde" yapılacağını belirtti.

Axios'un haberine göre de Türkiye, Mısır ve Katar, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile İranlı üst düzey yetkililer arasında bu hafta Ankara'da bir toplantı düzenlemek için görüşmeleri sürdürdü.

İran - ABD görüşmelerinin Ankara'da yapılması bu bilgilerle birlikte olası görünüyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın emri üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, açıklama yaptı.

Arakçi, açıklamasında, " İran halkı boyun eğmek yerine direnişi seçti ve dayatmaları kabul etmedi. Silahlı kuvvetlerimiz ABD - İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde karşı koydu ve düşmanları ateşkes kabul etmeye zorladı. İran, dikteler ve koşullar olmaksızın diplomasiyi sürdürmeye kararlıdır" diye konuştu.

Arakçi, açıklamasının sonunda "yakında İran halkının diplomatik alanda gösterdiği direnişin sonuçlarını göreceğiz" diye ekledi.

NEDEN 'NÜKLEER ANLAŞMA?'

Donald Trump, 'büyük bir ABD donanmasını' İran'a gönderirken "İran nükleer programı konusunda bir anlaşma müzakere etmek için zamanın azaldığını” söylemişti.

ABD ve İsrail hükümetler, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun nükleer silah yapımında kullanılabileceğini özellikle vurguluyor.

İran hükümeti ise nükleer programlarının barışçıl olduğunu ve silah yapımı için kullanılmadığını her seferinde yineliyor.

ABD, 12 Gün Savaşı'nın sonunda İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla bombalamıştı. Bu saldırı İran'ın nükleer kapasitesine zarar verse de tamamen ortadan kaldırmadı.

Bununla birlikte İran'daki tonlarca zenginleştirilmiş uranyum da, İran'da kaldı. Olası bir anlaşmada bu uranyum stoğunun İran'dan alınması söz konusu olabilir.

Rusya, İran'ın ürettiği tonlarca zenginleştirilmiş uranyumu emanet olarak almayı teklif etti. İsrail basını Haaretz ise bu uranyumun Türkiye'ye teslim edilebileceğini öne sürdü.

Bununla birlikte İran'ın nükleer tesislerinin kapatılması ya da üretiminin azaltılması da olası bir nükleer anlaşmanın temel şartları arasında.