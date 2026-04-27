İran yönetimi, nükleer tavizler konusunda kendi içinde yaşadığı görüş ayrılıklarını aşmak için masaya farklı bir strateji getirdi. Axios’un ABD’li kaynaklara dayandırdığı habere göre teklif; nükleer dosyayı tamamen devre dışı bırakarak doğrudan sahada ateşkes ve ekonomik ferahlamayı hedefliyor.

BLOKAJ MI DİPLOMASİ Mİ?

Yeni plan, önce Hürmüz Boğazı’ndaki krizin çözülmesini ve ABD deniz ablukasının kaldırılmasını öngörüyor. Buna karşılık ateşkesin kalıcı hale getirilmesi teklif ediliyor. Ancak bu durum, İran’ın uranyum stoklarını eritmek isteyen Başkan Trump’ın elindeki "ekonomik baskı" kozunu zayıflatabilir.

TRUMP KARAR AŞAMASINDA

Trump’ın bugün (Pazartesi) ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’da bir toplantı yapması bekleniyor. Trump daha önce yaptığı açıklamada, blokajın İran ekonomisini çökerteceğine inandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sistemden akan petrol durursa, o hat içeriden patlar. Bunu anlamaları için önlerinde çok az zaman kaldı."

PERDE ARKASINDA NELER OLUYOR?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son birkaç gündür Pakistan, Umman ve Türkiye gibi aracı ülkelerle yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Arakçi'nin bu temaslarda, nükleer konularda İran içinde ortak bir karara varılamadığını, bu yüzden krizin öncelikle askeri ve ekonomik boyutta çözülmesi gerektiğini ilettiği belirtiliyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, teklifi aldıklarını ancak basın üzerinden pazarlık yapmayacaklarını söyledi. Wales, "Kartlar ABD’nin elinde. Sadece Amerikan halkının çıkarlarına uygun bir anlaşma yaparız" dedi.